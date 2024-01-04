بلينكن: نعمل بشكل مكثف مع الشركاء لتأمين الإفراج عن المحتجزين في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ،اليوم الخميس، أنه سيواصل الحث على حماية حياة المدنيين في قطاع غزة والعمل بشكل مكثف مع الشركاء لتأمين الإفراج عن المحتجزين.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن عودته إلى الشرق الأوسط للانخراط في جهود دبلوماسية إضافية بشأن الوضع في غزة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور مصر وتركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية من 4 إلى 11 يناير.

وأكدت الخارجية الامريكية أن بلينكن سيسعى في جولته بالشرق الأوسط إلى زيادة "فورية" للمساعدات الموجّهة لغزة.



وأضافت الخارجية الأميركية في بيانها أن بلينكن سيؤكد على الحاجة لاتخاذ خطوات لردع هجمات الحوثي على الشحن في البحر الأحمر.

ولفتت الخارجية الأمريكية الى أن بلينكن سيركز خلال جولته الأوسطية على منع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيناقش خلال جولته الأوسطية الجهود الجارية لإعادة الرهائن المتبقين في غزة.

واختتمت الخارجية الأمريكية بأن بلينكن سيشدد على ضرورة قيام حكومة إسرائيل ببذل المزيد من الجهود لخفض التوتر في الضفة الغربية.