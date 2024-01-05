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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من طقس بعض المناطق

صدى البلد

أفاد المركز الوطني للأرصاد السعودية؛ في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، باستمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة وتمتد الى المدينة المنورة.

وقالت الأرصاد السعودية، إنه لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.


وأشارت الأرصاد في التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة.

وأضافت الأرصاد السعودية في تقريرها بأنها تتوقع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل الى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

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