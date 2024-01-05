بعد تصريحات بنك الفيدرالي بشأن التضخم.. أسعار النفط العالمية تسجل ارتفاعا قويا

ارتفعت أسعار النفط العالمية، اليوم الجمعة، بعد أن أشار محضر اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن التضخم تحت السيطرة وفي الوقت الذي يستعد فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لزيارة الشرق الأوسط وتأتي مصر على رأس القائمة لمحاولة منع اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وغزة.

وبحسب رويترز، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 77.90 دولارا للبرميل.

في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 72.62 دولارا بحلول الساعة 05:57 بتوقيت جرينتش.

وكان كلا الخامين القياسيين، اللذان في طريقهما لإنهاء الأسبوع الأول من العام على ارتفاع، قد عوضا تقريبًا جميع خسائرهما منذ أمس، عندما استقرت الأسعار على انخفاض في جلسة متقلبة بسبب تراكم مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوعية الضخمة.

في حين أن محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يقدم أدلة مباشرة حول الموعد الذي قد يبدأ فيه تخفيض أسعار الفائدة، فقد أشارت المناقشات إلى شعور متزايد بأن التضخم تحت السيطرة وتزايد القلق بشأن المخاطر التي قد تحملها السياسة النقدية 'المفرطة التقييد' على الاقتصاد.

يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، مما يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.