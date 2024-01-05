ثواب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. ينجيك من المسيح الدجال

ورد عن ثواب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ما روي عن أبي سعيد الخدري، قال: " من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فأدرك الدجال لم يسلط عليه، - أو قال: لم يضره - ومن قرأ خاتمة سورة الكهف أضاء له نورا من حيث كان بينه وبين مكة ".

وأكد عدد من العلماء أيضا أهمية قراءة سورة الكهف، حيث أن من فضلها وثوابها ورد فيه الكثير من الأحاديث النبوية، وإن لم يستطيع المسلم قرائتها يحرص على الأقل على قراءة أو حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف وترديدها.

سورة الكهف

ورد حديث شريف عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى» رواه البخاري.

وتحتوي سورة الكهف على قصة الشباب الذين هربوا إلى الكهف من الفتنة التي كانت تحيط بهم، وبذلك فإن قراءة هذه السورة تحفظ المسلمين من الفتن والملاحقات الدنيوية وتحتوي السورة على عدد من القصص التي تعزز الإيمان بالله، وتذكر المسلمين بأهمية التوكل على الله وتفويض الأمور إليه، وفي سورة الكهف يحكي القرآن الكريم قصة الرجل الذي أعطي الله إيمانًا وثروة وأنعم عليه بالكثير من الخيرات، ولكنه نسي أن يشكر الله عليها، ولذلك فإن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة تذكر المسلمين بأهمية شكر الله على نعمه وعدم الاستهتار بها.

سنن يوم الجمعة

1- الغسل: يستحب للمسلمين الاغتسال قبل صلاة الجمعة، وهذا يعني تطهير الجسم وتنظيفه من الأوساخ والشوائب.

2- اللباس: يجب على المسلمين ارتداء الثياب النظيفة والملائمة للصلاة، ويحرص الكثيرون على ارتداء الثياب البيضاء في هذا اليوم.

3- الوصول مبكراً: يستحب للمؤمنين الوصول إلى المسجد مبكراً لأداء صلاة الجمعة، والحرص على الاستعداد للصلاة والتأهب لها.

4- الاستماع إلى الخطبة: يجب على المؤمنين الاستماع إلى خطبة الجمعة، وهذا يعني الاستماع بتمعن وانصات لما يقوله الخطيب.

5- الدعاء: يستحب للمسلمين الدعاء بعد صلاة الجمعة، والدعاء بالمغفرة والرحمة والتوفيق والسعادة والاستقامة.

6- قراءة سورة الكهف: يستحب للمؤمنين قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، والقراءة بالتدبر والفهم والتأمل في معانيها.

7- الصدقة: يستحب للمؤمنين إعطاء الصدقة في يوم الجمعة، و الإنفاق على الفقراء والمساكين والمحتاجين.