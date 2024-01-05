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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المحافظة: أعمال تجديد وتطوير لتحسين الرؤية البصرية لأسوار المنشآت بميدان الجيزة

تحسين اسوار المنشأت
تحسين اسوار المنشأت

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي جنوب الجيزة برفع كفاءة وتطوير أسوار المنشآت الواقعة بميدان الجيزة ومحيطه، في إطار أعمال رفع كفاءة وتجميل الميادين بنطاق المحافظة.


وفي هذا السياق، نفذ حي جنوب الجيزة أعمال تطوير ورفع كفاءة لأسوار المنشأت بميدان الجيزة و شارع الشهيد جمال الدين عفيفى نطاق حى جنوب الجيزة.


وأِشار محافظ الجيزة إلى أن الأعمال تأتى فى إطار حرص المحافظة على تحسين الرؤية البصرية لمختلف شوارع وميادين ومحاور المحافظة، مضيفاً إلى أن الأعمال من شأنها تنمية الواجهة الحضارية لأسوار المنشآت والتي شملت أسوار جامعة القاهرة أحد أعرق جامعات العالم. 


شملت الأعمال طلاء الاسوار ورفع كفاءتها وترميمها  وتدعيم الأرصفة وإحلال المتهالك منها وتجديد كشافات الإنارة، إلى جانب إضافة أحواض الزهور لإضفاء اللمسة الجمالية على الأسوار. 
 

وشهدت الأعمال تواجد ميداني ومتابعه من اللواء زكي سلام رئيس حي جنوب الجيزة.

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