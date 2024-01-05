قبل زيارة مهمة لإسرائيل.. الخارجية الألمانية تحذر من خطر “حقيقي جدا" بالشرق الأوسط

أكدت الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، أن الحكومة تراقب الوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان بينما يستعد أكبر دبلوماسي في البلاد للسفر إلى الشرق الأوسط لإجراء محادثات.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك: "إن خطر التصعيد حقيقي للغاية للأسف".

وقد أصبحت الاشتباكات عبر الحدود بين القوات الإسرائيلية وحزب الله المدعوم من إيران في لبنان حدثا شبه يومي منذ هجوم حماس الواسع في 7 أكتوبر.

ومن المقرر أن تغادر وزيرة الخارجية يوم الأحد المقبل إلى إسرائيل للقاء نظيرها الجديد وزير الخارجية إسرائيل كاتس والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، وفقا للمتحدث الرسمي.

ومن المقرر أيضا أن تجري محادثات مع مسؤولي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.