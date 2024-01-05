عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجل يفيد بوجود اشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في محيط القصر الجمهوري.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، استدعاء سفير الخرطوم في نيروبي بعد استقبال كينيا قائد ميليشيات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي".

وقالت الخارجية السودانية، إن "وزير الخارجية السوداني المكلف السفير على الصادق أكد أن السودان استدعى سفيره في نيروبي للتشاوراحتجاجاً على الاستقبال الرسمي الذي نظمته الحكومة الكينية لقائد مليشيا التمرد لدى زيارته إليها أمس، متناسية الانتهاكات الفظيعة التي إرتكبتها قواته المحلولة والدمار الذي ألحقته بالبنى التحتية ومقدرات البلاد وممتلكات المواطنين".

وأضاف الوزير السوداني المكلف في تصريح لوكالة الأنباء السودانية "سونا" أن التشاور مع السفير سيغطى كل الاحتمالات لمآلات علاقات السودان مع كينيا التي ظلت منذ اندلاع الحرب الغادرة في البلاد توالى التمرد وتستضيف قادته وداعميه ، فضلاً عن التآمر مع القوى الإقليمية المعادية ضد السودان.

يذكر أن حميدتي زار أكثر من دولة خلال الأيام القليلة الماضية بعد أول جولة منذ اندلاع الحرب في السودان بين الجيش وميليشيات الدعم السريع التي ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ضد الشعب السوداني بحسب التقارير الصادرة من عدد من المنظمات الدولية.

ووصل حميدتي اليوم إلى جنوب أفريقيا، وزار بالأمس كينيا إلى جانب عدد من الدول الأخرى من بينها إثيوبيا التي زارها مرتين وجيبوتي.