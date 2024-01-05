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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

633 منحة دراسية للطلاب المتفوقين بجامعة سلمان الدولية

جامعة الملك سلمان
جامعة الملك سلمان

أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية برئاسة  الدكتور أشرف سعد حسين استفادة  633 طالبًا  بالمنح الدراسية بجامعة سلمان الدولية  في شتى المجالات والبرامج التي تطرحها الجامعة خلال العام الجامعي 2023 – 2024

وتنوعت المنح الدراسية التي حصل عليها الطلاب وجاء على رأسها منح التفوق الدراسي التي تُقدمها الجامعة سواء كانت منح كاملة أو منح جزئية بنسب خصم مُختلفة، حيث تم توزيع تلك المنح وفقًا للقواعد والشروط المعتمدة من وزارة التعليم العالي بعد تصديق مجلس أمناء الجامعة.
وقدمت الجامعة مجموعة من منح الدعم الاجتماعي لأبنائها الطلاب ومنح مخصصة لأبناء محافظة جنوب سيناء.

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ قد قدمت عددًا من تلك المنح في مجالات الهندسة وهندسة وعلوم الحاسب، والعلوم الأساسية، 
وقدم بعض من رجال الاعمال والبنوك الوطنية عددًا اخر من تلك المنح لدعم الطلاب المتفوقين.
 

جامعة سلمان الدولية

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جنوب سيناء منح تعليمية جامعه أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الاستفادة جامعة الملك سلمان الدولية

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