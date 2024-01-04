صحة جنوب سيناء تطلق حملة لتطعيم العاملين بالمنشآت ضد الالتهاب الكبدي A

أطلقت مديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم الخميس، حملة التطعيم ضد الالتهاب الكبدي "A" بالفنادق والمنشآت السياحية، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ، و اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وقال الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن الحملة انطلقت داخل بعض فنادق مدينة شرم الشيخ، ومن المقرر أن تستمر في كافة المدن، وذلك حرصا على صحة وسلامة العاملين بالقطاع السياحي.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن الحملة تستهدف تطعيمهم

تطعيم ما يزيد عن 12 ألف من العاملين بالسياحة كمرحلة أولى، لتحصينهم ضد الإصابة بالالتهاب الكبدي "A" .

وأشار إلى انه جرى تخصيص فرق طبية مدربة على أعلى مستوى لإجراء التطعيم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بسلامة الفرق الطبية والعاملين بالقطاع السياحي.