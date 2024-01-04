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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقامة بطولة كأس العالم للقوة البدنية بشرم الشيخ أوائل فبراير القادم

فودة مع رئيس الاتحاد
فودة مع رئيس الاتحاد المصري القوه

استقبل اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ ، اليوم ،اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصرى للقوة، وذلك لبحث والتنسيق  بشأن اقتراب إقامة فعاليات بطولة كأس العالم للقوة البدنية والتي سوف تقام في الفترة من3 الى 9 فبراير من العام الجاري بمدينة شرم الشيخ.

 

وأشار رئيس الاتحاد أنه من المنتظر مشاركة 40 دولة في هذه البطولة الهامة والتي تستضيفها مصر للمرة الثانية علي التوالي.

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته لإقامة تلك البطولة الدولية علي أرض شرم الشيخ بجنوب سيناء، ووجه بتوفير كافة سبل الدعم لإنجاح هذه البطولة وتنظيمها على أعلى مستوى يليق باسم مصر، وضرورة الاستفادة منه للتسويق والترويج الأمثل لمدينة السلام.


حضر اللقاء اللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومحمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، وبعض أعضاء الاتحاد المصرى للقوة.

فودة مع رئيس الاتحاد

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جنوب سيناء شرم الشيخ بطولة القوة

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