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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أطول حكام الدنمارك جلوسا على العرش.. من هي مارجريت الثانية؟

ملكة الدنمارك مارجريت
ملكة الدنمارك مارجريت الثانية

أعلنت الملكة مارجريت الثانية ملكة الدنمارك أنها ستتخلى على العرش في 14 يناير الجاري لابنها الأمير فريدريك ولي عهدها، خلال خطابها التقليدي بمناسبة ليلة رأس السنة.

واعتلت مارجريت الثانية عرش الدنمارك في 1972 خلفا لوالدها الملك فريدريك التاسع، بعد تعديل دستور يسمح بالإناث بتولي الحكم، في يوليو الماضي أصبحت أطول ملوك الدنمارك جلوسا على العرش وصاحبة أطول فترة حكم في أوروبا بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في سبتمبر 2022.

 

وقالت مارجريت في خطابها "قررت هذا الآن الوقت المناسب، في 14 يناير 2024- بعد 52 عاما من خلافتي لوالدي الحبيب، سأتنحى عن منصبي كملكة لدنمارك".

وأضافت: "سأترك الحكم لابني، ولي العهد الأمير فريدريك".

الملكة مارجريت الثانية المولودة في 1940 هي ابنة الملك فريدريك التاسع والملكة إنجريد المولودة كأميرة سويدية، وإحدى أحفاد الملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا، ولها أختان الأميرة بنديكت و الملكة آن ماري ملكة اليونان السابقة.

وترتبط مارجريت بصلات قرابة مع ملوك أوروبا وخاصة ملوك البلاد الدول الاسكندنافية فهي أبنة عمة لملك السويد الملك كارل جوستاف، وابنة عم من الدرجة الثانية لملك النرويج الحالي هارلد الخامس.

وجلوس مارجريت علي عرش الدنمارك احتاج إلى تعديل دستوري يسمح بالإناث بتولي عرش البلد الاسكندنافية.

والملكة مارجريت الثانية تزوجت من الدبلوماسي الفرنسي الراحل الكونت هنريك في 1967، وتوفي في فبراير 2018 ولها ابنان الأمير فريدريك ولي العهد والأمير يواكيم.

يحظى النظام الملكي الدنماركي بنسب تأييد تعد من الأعلى في العالم ، ويؤيد نحو 82-92% من الشعب استمرار الملكية، وتحظى الملكة بشعبية كبيرة وتلقب بأم الدنمارك.

ومارجريت الثانية معروفة بأنها مدخنة شرهة، ومحبة لفنون والآثار وشاركت في رسومات كتاب سيد الخواتم، ومنحها الرئيس السابق محمد حسني مبارك قلادة النيل العظمي أثناء زيارتها للقاهرة عام 1986 بحسب صفحة "رويال ستورى" -المهتمة بالتاريخ الملكي- عبر الفيس بوك.

صورة للملكة مارجريت الثانية

ويستعرض “صدى البلد” مجموعة من الصور الخاص للملكة وأسرتها والتي نشرت علي الصحفة الرسمية للبيت الملكي الدنمارك عبر موقع “إنستجرام”.

 

الملكة مارجريت الثانية وزوجها تلوح للجماهير عقب توليها منصبها كملكة خلفا لأبيها 
 الأمير فريدريك ولي عهدها  وزوجته الأميرة ماري

 

الأمير يواكيم الأبن الثاني و الأصغر للملكة وزوجته الأميرة ماريا 

 

الملكة مارجريت وملكة السويد وأختها الأميرة بنديكت

 

الملكة مارجريت الثانية وملوك الدول الاسكندنافية وأولياء العهد 

 

الملكة مارجريت علي المسرح 

 

مارجريت الثانية ملكة الدنمارك الدول الاسكندنافية ملكة اليونان الدنمارك

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