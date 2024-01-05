منها مصر| جولة مهمة لـ وزيرة الخارجية الألمانية بـ3 دول الأسبوع المقبل

تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، البدء في جولة بمنطقة الشرق الأوسط تشمل زيارة مصر وفلسطين ولبنان وإسرائيل.

وتتوجه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى إسرائيل الأحد المقبل في رابع زيارة لها منذ اندلاع الحرب في غزة، بحسب ما أعلن متحدث باسم الوزارة.

وستجري وزيرة الخارجية الألمانية محادثات مع نظيرها الإٍسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس، وكذلك الرئيس يتسحاق هرتسوج، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر في مؤتمر صحفي دوري، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضح المتحدث بإسم الخارجية الألمانية أن بيربوك ستلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ومن المقرر أن تسافر بيربوك بعد ذلك إلى مصر للقاء نظيرها سامح شكري، كما تخطط لزيارة لبنان.

وقال فيشر إن المحادثات ستركز على "الوضع الإنساني المأساوي في غزة، والوضع في الضفة الغربية، والوضع المضطرب للغاية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية"، فضلاً عن الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح المزيد من الرهائن التابعين لحركة حماس.