كأس آسيا قطر 2023: افتتاح المركز الإعلامي الخاص بتغطية فعاليات البطولة في مشيرب

افتتح اليوم رسمياً، المركز الإعلامي الخاص بتغطية فعاليات بطولة كأس آسيا لكرة القدم قطر 2023 التي تقام خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024، وذلك في مدينة مشيرب قلب الدوحة.

يأتي افتتاح المركز ضمن جهود اللجنة المنظمة للنسخة الثامنة عشرة من بطولة كأس آسيا قطر 2023، لتزويد ممثلي وسائل الإعلام، من مراسلين وجهات بث ومصورين، بالدعم الفني اللازم لإكمال مهمتهم في تغطية البطولة ونقل الفعاليات المصاحبة لها، بالإضافة إلى خدمة إصدار التصاريح الخاصة بالبطولة.

ويضم المركز العديد من المرافق من بينها قاعة للمؤتمرات الصحفية، والتي ستستضيف كافة المؤتمرات الفنية للمباريات الخاصة بمدربي المنتخبات المشاركة التي تسبق المباريات، وستكون البداية يوم 11 يناير من خلال مؤتمر المباراة الافتتاحية لمنتخبي قطر ولبنان عند الساعة 11 صباحا.

ويفتح المركز أبوابه يوميا عند تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة 11 مساء، وذلك خلال الأيام التي تقام فيها مباريات، فيما سيغلق أبوابه عند الساعة السادسة مساء خلال أيام الراحة من المباريات.

كما يتيح للإعلاميين متابعة البث المباشر للمباريات عبر شاشات ضخمة، وتتوفر بالمركز خدمات خاصة بالمصورين، ويضم قاعة خاصة بالمؤتمرات الصحفية واستوديوهات للبث، ومكتب لممثلي وسائل الإعلام المختلفة واستوديوهات ومكاتب للعمل، وصالة استراحة إضافة إلى الدعم التقني للمصورين.

وتم تزويد جميع مكاتبه بخدمة الإنترنت، إضافة إلى توفير أجهزة الكمبيوتر لاستخدام الإعلاميين، كما يقدم موظفون من إدارة تكنولوجيا المعلومات خدمات الدعم الفني والمساعدة المطلوبة وتوفير الحلول التقنية على الفور.

وتزين المركز بشعار البطولة، بجانب أعلام قطر الدولة المستضيفة والمنتخبات المشاركة، وكذلك تصاميم عائلة تميمة البطولة (سبوق، وتمبكي، وفريحة، وزكريتي، وترينة)، الذين يعودون بعد 12 عاما، من ظهورهم لأول مرة في بطولة آسيا عام 2011 (النسخة الثانية التي استضافتها الدوحة).

ويبدأ المنتخب القطري، حامل اللقب والمستضيف، ضربة بداية البطولة يوم 12 يناير المقبل بمواجهة نظيره اللبناني ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا الصين وطاجيكستان، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات: أستراليا، وأوزبكستان، وسوريا، والهند، والمجموعة الثالثة منتخبات: إيران، والإمارات، وهونغ كونغ، وفلسطين، والمجموعة الرابعة: اليابان، وإندونيسيا، والعراق، وفيتنام، والخامسة: كوريا الجنوبية، وماليزيا، والأردن، والبحرين، والمجموعة السادسة: السعودية، وتايلاند، وقرغيزستان، وعمان.