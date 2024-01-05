مثل الألعاب النارية.. الفرصة الأخيرة لمشاهدة شهب الرباعيات الآن

شهب الرباعيات

شهب "الرباعيات" ظاهرة فلكية تزور سماء مصر، لآخر يوم الليلة، وهي تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، حيث أن اليوم هو آخر يوم لتساقط شهب الرباعيات، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام التلسكوبات أو أجهزة رصد خاصة.

شهب الرباعيات

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق، إن يوم الأربعاء والخميس 3-4 يناير كنا على موعد مع مشاهده بديعة فى سماء مصر حين تساقطت ذروة زخات شهب "الرباعيات"، حيث أمطرت زخة شهب الرباعيات سماء مصر في يومي الأربعاء والخميس.

آخر يوم لتساقط شهب الرباعيات

وأضاف تادرس، إن شهب الرباعيات هي ظاهرة فلكية بديعة، تحدث سنويًا حيث يستمر تدفق الشهب سنويا في الفترة من 1 إلى 5 يناير، وتبلغ ذروتها في 3-4، ينتظرها هواة الفلك في جميع أنحاء العالم، تنتج شهب الرباعيات من مخلفات مذنب قديم يعرف باسم 2003 EH1 الذي تم اكتشافه عام 2003.

وأوضح أستاذ الفلك أن شهب الرباعيات يصل عدد الشهب فيها الى حوالي 40 شهابًا في الساعة ويمكن رؤيتها بالعين المجردة بشرط ظلمة السماء وخلوها من السحب، حيث ترى كما لو كانت آتية من كوكبة Bootes (بؤوتس) العواء، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر بالسماء، وأفضل مشاهدة تكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن إضاءة المدينة بعد منتصف الليل.

القمر الأحدب سوف يحجب عددا من شهب الرباعيات

واشار استاذ الفلك إلى أن القمر الأحدب المتضائل سوف يحجب عددا من الشهب وبخاصة الخافت منها، أفضل وقت لرؤية زخات الشهب يكون بعد منتصف الليل بعيدا عن اضواء المدينة ، بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء.

شهب الرباعيات

وأضاف أن شهب "الرباعيات" ناتجة عن مخلفات مذنب قديم يعرف باسم 2003 EH1 الذي تم اكتشافه عام 2003، وأن شهب "الرباعيات" تتساقط كما لو كانت آتية من كوكبة Bootes (بؤوتس) العواء ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر بالسماء.

يطلقون عليها الرباعيات نسبة الى كوكبة (رباعيات موراليس Quadrans Muralis) القديمة التي تم حذفها من قبل الإتحاد الدولي الفلكي عام 1922 وكانت تقع بين كوكبتي العواء والتنين.

أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب

ونوه رئيس قسم الفلك السابق بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب عموما يكون من مكان مظلم بعيد تماما عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل، بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب.

هل ظاهرة زخات شهب الرباعيات تمثل خطرًا على الأرض

كما أكد أن ظهور تلك الشهب في السماء ليس لها أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، ومشاهدتها ممتعة ويحبها هواة الفلك بالإضافة إلى المهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.