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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاب أمريكي يتخلص من أصدقائه وينهي حياته أول أيام الدراسة

مدرسة امريكية
مدرسة امريكية

 أطلق مراهق النار على رفاقه بالمدرسة في امريكا في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، ما أدى إلى مقتل تلميذ في الصف السادس وإصابة 5 آخرين.

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ووفقا لشرطة الولاية وفد الطالب المدعو ديلان بتلر والبالغ من العمر 17 عاما إلى المدرسة ومعه بندقية خرطوش ومسدس، وفتح النار على زملائه في مدرسة بيري الثانوية بمدينة بيري في ولاية أيوا.

وبحسب مسؤول في قسم التحقيقات الجنائية بـ ولاية أيوا فإن المتهم توفى متأثرا بعيار ناري أطلقه على نفسه، كما عثرت السلطات أيضا على أيضا على عبوة ناسفة بدائية الصنع.


وأشار المسؤول إلى أن مدير مدرسة بيري الثانوية دان ماربرجر، كان من  بين الجرحى الـ 5 الذين أصيبوا أمس الخميس أثناء عودة الطلاب من العطلة الشتوية.

وأضاف المتحدث أن العمل جار للتحقيق في دوافع المشتبه به وأن السلطات تبحث في عدد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي نشرها في وقت قريب من إطلاق النار.

 

أمريكا مراهق

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