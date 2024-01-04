لعبة على الهاتف.. هندية تنهي حياتها بسبب خلاف مع ابنتها

شهدت مدينة فريد أباد في الهند حادثة غريبة، عندما أقدمت شابة في الـ27 من عمرها على إنهاء حياتها، بسبب مشادة كلامية مع ابنتها التي تبلغ من العمر 8 سنوات من أجل اللعب على الهاتف المحمول.



وذكرت وسائل إعلام هندية، أن الحادثة وقعت في وقت متأخر، حيث أقدمت المرأة على شنق نفسها بحبل في بيت والدها، لأنها ظلت تعيش مع والديها طيلة 8 سنوات بعد الانفصال عن زوجها.

وبحسب وسائل الإعلام الهندية فإن والد الفتاة تلقى اتصالا مفاجئا من زوجته تخبره أن يأتي على الفور، وعندما وصل وجد باب غرفة ابنته مغلقا ورغم الطرق المتكرر، لم تستجب الشابة، وعندها قرر الأهل كسر الباب ليصدم الجميع من هول المفاجأة حيث كان جسد الشابة معلقًا بخطاف في السقف.

وحسبما أخبر الأب الشرطة، فإن ابنته كانت تلعب على هاتفها المحمول عندما أصرت ابنتها البالغة من العمر 8 سنوات على مشاركتها اللعب، فشعرت بالإحباط، ومن ثم أغلقت هاتفها بغضب، ضربت طفلتها ودخلت غرفتها حيث وقع الحادث المأساوي.