من المرشح للقب أمم أوروبا.. ارسن فينجر يتوقع المنافسين وتصريح ناري عن منتخب ألمانيا

رشح الفرنسي آرسين فينغر، المدير الفني الأسبق لفريق آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، منتخبات فرنسا وإنجلترا والبرتغال للتتويج ببطولة أمم أوروبا 2024، لكنه أشار أيضاً إلى أن المنتخب الألماني قد يلعب دوراً مثيراً للاهتمام في البطولة بصفته منتخب البلد المنظم، رغم نتائجه الضعيفة في السنوات الأخيرة.

وقال فينغر، الذي يعمل حالياً رئيساً للجنة التطوير في الاتحاد الدولي (فيفا)، لبوابة «شبورت بازر» في مقابلة نشرت الأربعاء أن المنتخب الألماني ليس المرشح المطلق للتتويج باللقب، لكنه سيلعب دوراً مهماً.

وأضاف: «من الصعب التوقع، لكن بوجود أفضلية اللعب على الأرض، يمكن للمنتخب الألماني أن يحقق الكثير. سيكون من المهم الفوز بأول مباراة لتعزيز الثقة بالفريق وأيضاً لإشعال نشوة تدريجية لدى الجماهير عبر البلاد».

ويفتتح المنتخب الألماني البطولة التي تقام لمدة شهر يوم 14 يونيو المقبل بمواجهة المنتخب الأسكوتلندي، ويلتقي أيضاً مع منتخبي المجر وسويسرا في دور المجموعات.

وودع المنتخب الألماني بطولة أمم أوروبا الأخيرة من دور الـ16، كما ودع آخر نسختين من كأس العالم من دور المجموعات.

وقال فينغر: «لا يمكن بالضرورة الحكم على المنتخب الألماني من خلال نتائجه الأخيرة، التي لم تكن مرضية. ربما يصب عدم تمكنهم من صنع أي نشوة مؤخراً، يصب في مصلحتهم، لأن الجماهير الألمانية لن تتوقع شيئاً كبيراً، ويمكن للمنتخب الألماني أن يفاجئهم بطريقة إيجابية».

وأضاف أن يوليان ناغلسمان، مدرب المنتخب الألماني، لديه كل ما يلزم للتركيز مع لاعبيه على أهم الأمور وأنه سيكون في حاجة لمباريات ودية قوية قبل البطولة.

وانتقل فينغر للحديث عن المرشحين لنيل اللقب، فأشاد بالمنتخب الفرنسي، بعد الفوز بكأس العالم 2018 والوصول إلى نهائي 2022.

وقال: «ينتابك شعور بأنه لن يحدث أي شيء لهذا المنتخب، لأنهم يلعبون بسهولة وبثقة في أنفسهم مذهلة».

وأضاف: «أرى أيضاً المنتخب الإنجليزي، الذي يبدو أنه نضج أكثر من ذي قبل. المدرب غاريث ساوثغيت تولى تدريب اللاعبين لعدة أعوام، لذلك سيكون من الصعب التغلب عليهم. في النهاية، أرى أن البرتغال، فريق موهوب للغاية ولديه خبرة كبيرة»