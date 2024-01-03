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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد يوسف: كولر حقق إنجازا استثنائيا مع الأهلي

كولر
كولر

 قال محمد يوسف المدير الفنى الأسبق لفريق الأهلى إن السويسرى مارسيل كولر مدرب الفريق الأحمر الحالى حقق إنجازا استثنائيا بتتويجه بخمس بطولات مع القلعة الحمراء.

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أضاف يوسف خلال حلوله ضيفاً مع الكابتن مجدى عبد الغنى عبر ملعب الشمس: "كولر يقدم مستوى قويا مع الأهلى فاز بخمس بطولات فى إنجاز استثنائى".

تابع يوسف:" بداية الموسم كانت مع كولر غير موفقة بعد خسارة السوبر الأفريقى أمام اتحاد العاصمة، والخروج من الدورى الأفريقى لكن بعدها استطاع العودة مرة أخرى للمستوى الطبيعى".

وواصل يوسف:" أحمد عبد القادر لاعب جيد لكن كيميته غير متوافقة مع كولر وتقيمى لكولر كمدرب ممتاز جداً خاصة أنه ليس هناك مدرب يحصل على كل البطولات".

وأكمل:" الأهلى يسير على الشكل الصحيح مع كولر فعندما يشارك الأهلى فى خمس بطولات على سبيل المثال ويحصل على ثلاث بطولات فهذا جيد جداً وانظروا لمانشستر سيتى أعظم فريق فى العالم لم يتوج بجميع البطولات".

وقاد يوسف، الأهلي لحصد لقبي دوري الأبطال والسوبر الأفريقي، بخلاف العديد من التجارب المحلية مع سموحة وبتروجيت وطلائع الجيش، وكانت آخر محطاته مع النفط العراقي".

كولر

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