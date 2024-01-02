الأرض تحركت من مكانها.. زلزال اليابان يتسبب في كوارث

تشهد اليابان، حذرا شديدا وترقبا حيث يتوقع العلماء، أنه من الممكن أن يكون الزلزال القوي الذي ضرب مقاطعة إيشيكاوا اليابانية أمس، الاثنين، أدى إلى تحرك الأرض في منطقة نوتو القريبة من مركز الزلزال، لمسافة 1.3 متر إلى الغرب.



وأفادت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الثلاثاء، بأن هيئة المعلومات الجغرافية المكانية اليابانية، قامت بتحليل البيانات الواردة عن نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، بعد وقوع الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 6ر7 درجات على مقياس ريختر.

وقالت هيئة المعلومات الجغرافية المكانية اليابانية، إن الأرقام الأولية تشير إلى أن نقطة المراقبة في مدينة واجيما بمقاطعة إيشيكاوا، شهدت أكبر تحرك للأرض، حيث تحركت أفقيا لمسافة نحو 3ر1 متر إلى الغرب.

وأشار تحليل هيئة المعلومات، إلى وجود تحرك للأرض ناحية الغرب بمسافة متر واحد تقريبا في بلدة أناميزو، و80 سنتيمترا في مدينة سوزو، كما تحركت نقطة مراقبة في نوتوجيما بمدينة ناناو لمسافة 60 سنتيمترا ناحية الشمال الغربي باتجاه ساحل بحر اليابان.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلازل والهزات الأرضية القوية التي ضربت مناطق عدة وسط اليابان إلى 30 متوفيا على الأقل، بينما أصيب 14 شخصا بجروح بالغة.