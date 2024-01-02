عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يكشف عن مفاجأة بشأن ضم مبابي لصفوف الفريق..وهذا رد أنشيلوتي

أنشيلوتي
أنشيلوتي

يستمر الغموض حول مصير اللاعب الفرنسي كليان مبابي، بينما رفض كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الحديث بأي شكل عن إمكانية انتقال كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وقال إن ناديه لن يضم أي لاعب في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

txt

بالأسماء.. تعليم القاهرة تعلن نتيجة مسابقة المشروع الوطني للقراءة

txt

قرار هام من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن انتهاء شهادات الـ 25%|تفاصيل

وقال أنشيلوتي الذي أبدى سعادته الكبيرة بتمديد عقده مع النادي حتى 2026، للصحفيين، قبل استئناف مشواره في الدوري الإسباني على أرضه أمام مايوركا الأربعاء: «نحن لا نخطط لضم أي مدافع. نعاني من غياب اثنين من اللاعبين المهمين؛ لكننا نملك اثنين آخرين هما ناتشو وأنطونيو روديغر، وبعد ذلك نملك اثنين في حالات الطوارئ، وهما إدوار كامافينغا وداني كارفاخال».

وأضاف: «أنا سعيد جداً بتمديد تعاقدي. كان الأمر بسيطاً وسهلاً وتوصلنا لاتفاق. أنا سعيد جداً بالبقاء عامين إضافيين في ريال، ومن المهم أن يثق النادي في عملي. كان عقدي السابق سينتهي في 30 يونيو  وقرر النادي التجديد الآن لأنه سعيد بعملي، لا أعرف ما إذا كان هذا يمثل إنجازاً؛ لكن الإنجاز يتمثل في الفوز بالمباريات بعد التجديد».

وكان أنشيلوتي مرشحاً لتدريب منتخب البرازيل بعد نهاية عقده؛ لكنه بات يفكر الآن في البقاء لفترة أطول مع ريال مدريد، وربما الاستمرار حتى 2028.

وقال المدرب الإيطالي المخضرم: «لا أعرف إن كانت هذه آخر فترة تدريبية لي، لا أعرف ما سيحدث عندما أرحل من هنا، ربما أستمر حتى 2026 بناء على النجاح الذي أحققه. أود تدريب ريال مدريد حتى 2026، وأتمنى الوجود هنا في 2027 و2028 لأني أريد الوجود هنا».

وثارت تكهنات متكررة حول انتقال مبابي إلى ريال مدريد؛ لكن الصفقة تعثرت في الأمتار الأخيرة، وذكرت تقارير أن العلاقة باتت متوترة بين الطرفين إلى حد بعيد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار هام من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن انتهاء شهادات الـ 25%|تفاصيل

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية

مصر تنجح لأول مرة في خفض معدلات الإنجاب.. و50 ألف جنيه حافزا لهؤلاء السيدات

الطن بـ42 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار الحديد اليوم

بداية من غد.. قصر خطة تخفيف أحمال الكهرباء على النهار فقط مراعاة للامتحانات

موضوعات متعلقة

عضو مجلس إدارة المصري يكشف تفاصيل اشتباكات جماهير فريقه والإسماعيلي.. فيديو

رغم العقوبات الدولية.. زعيم كوريا الشمالية يهدي المقربين منه سيارات فارهة وساعات فاخرة

هاني حتحوت يكشف عن مفاجآت بشأن رحيل أحمد عبد القادر

الجمهور هتف ضده.. إقالة واين روني من تدريب نادي بيرمينغهام بعد نتائج كارثية

بطل العالم في رياضة الدراجات متهم بإنهاء حياة زوجته.. ما القصة؟

لاعب الأهلي السابق: استبعاد ياسر إبراهيم من قائمة المنتخب «مفاجأة».. والشحات «منطقي»

ياسر إدريس يكشف كواليس التحقيق مع هشام حطب وأسباب سحب الثقة

محمد الشاهد: أتمنى أن أكون مثل مانويل نوير.. وحلمي تمثيل منتخب مصر

ترشيحاتنا

أول تعليق من حـ مـ اس على اغتيال إسرائيل لأحد قيادات الحركة

فتح تعلن إضرابا عاما في رام الله احتجاجا على اغتيال قيادي فلسطيني

فشل إسرائيلي وانتصار حماس.. ماذا يدور على أرض غزة ؟

الحكومة تلبي مطالب النواب والمواطنين.. وتعلن مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء.. وهذا موقف الكنائس في عيد الميلاد

كهرباء وإنترنت ومترو.. أسباب ارتفاع الأسعار في توقيت واحد

ريال مدريد يكشف عن مفاجأة بشأن ضم مبابي لصفوف الفريق..وهذا رد أنشيلوتي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طلاقها.. إطلالة جديدة لـ هنا الزاهد تثير الجدل

تغيير مواعيد تخفيف الأحمال.. وهذه الأسعار الجديدة للكهرباء| تفاصيل

في عيد ميلاده.. صور رومانسية تجمع بين إيمي سمير غانم وحسن الرداد

جوة وبرة الثلاجة.. طرق تخزين الزبدة بـ 3 أفكار مختلفة

فيديو

عاجل .. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء والتنفيذ غدا

فئات مستثناة من زيادة أسعار تذاكر المترو | تفاصيل مهمة

سقوط الدولار | ماذا سيحدث في الأسعار بعد دخول مصر رسميًا للبريكس ؟

تحرك مفاجئ وغريب في أسعار الذهب| ماذا حدث ؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ