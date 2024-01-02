ريال مدريد يكشف عن مفاجأة بشأن ضم مبابي لصفوف الفريق..وهذا رد أنشيلوتي

يستمر الغموض حول مصير اللاعب الفرنسي كليان مبابي، بينما رفض كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الحديث بأي شكل عن إمكانية انتقال كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وقال إن ناديه لن يضم أي لاعب في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال أنشيلوتي الذي أبدى سعادته الكبيرة بتمديد عقده مع النادي حتى 2026، للصحفيين، قبل استئناف مشواره في الدوري الإسباني على أرضه أمام مايوركا الأربعاء: «نحن لا نخطط لضم أي مدافع. نعاني من غياب اثنين من اللاعبين المهمين؛ لكننا نملك اثنين آخرين هما ناتشو وأنطونيو روديغر، وبعد ذلك نملك اثنين في حالات الطوارئ، وهما إدوار كامافينغا وداني كارفاخال».

وأضاف: «أنا سعيد جداً بتمديد تعاقدي. كان الأمر بسيطاً وسهلاً وتوصلنا لاتفاق. أنا سعيد جداً بالبقاء عامين إضافيين في ريال، ومن المهم أن يثق النادي في عملي. كان عقدي السابق سينتهي في 30 يونيو وقرر النادي التجديد الآن لأنه سعيد بعملي، لا أعرف ما إذا كان هذا يمثل إنجازاً؛ لكن الإنجاز يتمثل في الفوز بالمباريات بعد التجديد».

وكان أنشيلوتي مرشحاً لتدريب منتخب البرازيل بعد نهاية عقده؛ لكنه بات يفكر الآن في البقاء لفترة أطول مع ريال مدريد، وربما الاستمرار حتى 2028.

وقال المدرب الإيطالي المخضرم: «لا أعرف إن كانت هذه آخر فترة تدريبية لي، لا أعرف ما سيحدث عندما أرحل من هنا، ربما أستمر حتى 2026 بناء على النجاح الذي أحققه. أود تدريب ريال مدريد حتى 2026، وأتمنى الوجود هنا في 2027 و2028 لأني أريد الوجود هنا».

وثارت تكهنات متكررة حول انتقال مبابي إلى ريال مدريد؛ لكن الصفقة تعثرت في الأمتار الأخيرة، وذكرت تقارير أن العلاقة باتت متوترة بين الطرفين إلى حد بعيد.