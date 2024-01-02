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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالأسماء.. تعليم القاهرة تعلن نتيجة مسابقة المشروع الوطني للقراءة

النتائج النهائية
النتائج النهائية لـ مسابقة المشروع الوطني للقراءة

شهد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١/٢ " مسابقة المشروع الوطني للقراءة  (الطالب المثقف)   الموسم الثالث " .

وأقيمت "مسابقة المشروع الوطني للقراءة  (الطالب المثقف)   الموسم الثالث " في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية ، بحضور وإشراف الدكتورة همت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية في مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، و الدكتورة آميرة محمد نجيب موجه عام المكتبات في مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة.

ويساهم المشروع الوطني للقراءة في توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة ، التى تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وانتاج الجديد منها ، وصولا لمجتمع يتعلم ويفكر وينتج ، وهو ما يتفق مع رؤية مصر 2030 ، ويتوافق مع أجندة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالمي والبحث العلمي و الثقافة والتضامن الإجتماعي والشباب و الرياضة ورؤية الازهر الشريف .


وفى نهاية الحفل أسفرت النتائج النهائية لـ مسابقة المشروع الوطني للقراءة  (الطالب المثقف)   الموسم الثالث " عن فوز :

  • الطالب : جاسر إبراهيم بإدارة البساتين التعليمية .. فاز بالمركز الثاني جمهوري ( الطالب المثقف)
  • مدرسة  زهور الياسمين بإدارة البساتين فازت بالمركز الخامس جمهوري
  • عماد حمدى بإدارة النزهة التعليمية فاز بالمركز السادس جمهورى (المعلم المثقف)
  • محمد مسعود بإدارة الساحل التعليمية فاز المركز التاسع جمهورى (المعلم المثقف)

وتوجهت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، بكل الشكر والتقدير والإحترام لكافة المشاركين فى مسابقة المشروع الوطني للقراءة  (الطالب المثقف)   الموسم الثالث " ، والمشرفين عليها من أعضاء المؤسسة الموقرة على جهودهم فى سبيل إنجاح هذا المشروع الثقافى الضخم  ، كما وجهت شكر خاص لتوجيه عام المكتبات بالقاهرة وبالإدارات التعليمية على جهودهم المبذولة لتحقيق مراكز مشرفة فى مسابقة المشروع الوطني للقراءة  (الطالب المثقف)   الموسم الثالث "

أبعاد الوطني للقراءة 

  • البعد الأول : الطالب المثقف
  • البعد الثاني : القارئ الماسي
  • البعد الثالث : المعلم المثقف
  • البعد الرابع  : المؤسسة التنويرية

 

 أهداف المشروع الوطني للقراءة 

  • تنمية الوعى بأهمية القراءة لدى المجتمع المصرى لتحقيق المشهد الثقافي
  • تمكين الأجيال من مفاتيح الإبتكار عبر القراءة الإبداعية الناقدة المنتجة للمعرفة
  • تعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء .

وعلى جانب آخر ، يذكر أنه قد بدأت اليوم الثلاثاء الموافق 2/1/2024 ، امتحانات نصف العام 2024، لطلاب الصفوف الدراسية (الرابع، الخامس ، السادس الابتدائي) في مدارس محافظة القاهرة للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024 .

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، أن جميع أطراف العملية التعليمية يعملون لصالح الطلاب وضمان سير حسن سير الامتحانات دون أى عقبات.

 

 وقال موسى إنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بالالتزام بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل لجان امتحانات نصف العام 2024 .

وأكد أنه تم الالتزام بتوفير التهوية في جميع لجان امتحانات نصف العام 2024 ،  وإنارتها وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة والالتزام بكافة الضوابط والتعليمات الامتحانية.

كما أشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، إلى توفير زائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة أى حالات طارئة داخل لجان امتحانات نصف العام 2024.

سابقة المشروع الوطني للقراءة المشروع الوطني مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة القاهرة التربية والتعليم

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