قرار هام من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن انتهاء شهادات الـ 25%|تفاصيل

كشف أحمد شوقي الخبير المصرفي، تفاصيل انتهاء شهادات الـ 25 % في بنكي الأهلي ومصر، موضحا أن قيمة الشهادة تنزل في الحساب المرتبط بالشهادة وعليها العائد.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه من المنتظر وجود قرار من البنك المركزي للتجديد في الشهادة الجديدة وربما يكون هناك تجديد أوتوماتيك دون الحاجة للذهاب للبنك.



وأوضح أنه قد يكون على العميل التوجه لتجديد الشهادات بنسبة 25 % بناء على رغبته، وربما يكون العميل غير مطلوب منه التواصل مع البنك.



واستطرد أحمد شوقي الخبير المصرفي، أنه من المفترض أن يكون هناك قرار من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن الشهادات، موضحا أن الاستحقاق يكون طوال الشهر الجاري.



وأردف أنه في حال عدم وجود قرار من البنك يكون العميل صاحب القرار ربما يودع أمواله في بنك آخر أو يضعها في صندوق استثمار وتحقق عوائد مرتفعة.



وأشار أحمد شوقي الخبير المصرفي، إلى أن عوائد صناديق الاستثمار تتجاوز 22 % ومنها من يوزع الأرباح يوميًا أو كل 3 أشهر والمدد متفاوتة حسب النظام المتبع.

