عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قرار هام من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن انتهاء شهادات الـ 25%|تفاصيل

البنك المركزي
البنك المركزي

كشف أحمد شوقي الخبير المصرفي، تفاصيل انتهاء  شهادات الـ 25 % في بنكي الأهلي ومصر، موضحا أن قيمة الشهادة تنزل في الحساب المرتبط بالشهادة وعليها العائد.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه من المنتظر وجود قرار من البنك المركزي للتجديد في الشهادة الجديدة وربما يكون هناك تجديد أوتوماتيك دون الحاجة للذهاب للبنك.


وأوضح أنه قد يكون على العميل التوجه لتجديد الشهادات بنسبة 25 % بناء على رغبته، وربما يكون العميل غير مطلوب منه التواصل مع البنك.


واستطرد أحمد شوقي الخبير المصرفي، أنه من المفترض أن يكون هناك قرار من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن الشهادات، موضحا أن الاستحقاق يكون طوال الشهر الجاري.


وأردف أنه في حال عدم وجود قرار من البنك يكون العميل صاحب القرار ربما يودع أمواله في بنك آخر أو يضعها في صندوق استثمار وتحقق عوائد مرتفعة.


وأشار أحمد شوقي الخبير المصرفي، إلى أن عوائد صناديق الاستثمار تتجاوز 22 % ومنها من يوزع الأرباح يوميًا أو كل 3 أشهر والمدد متفاوتة حسب النظام المتبع.
 

الإعلامية عزة مصطفى الخبير المصرفي الشهر الجاري الشهادة الجديدة برنامج صالة التحرير قناة صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار هام من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن انتهاء شهادات الـ 25%|تفاصيل

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية

مصر تنجح لأول مرة في خفض معدلات الإنجاب.. و50 ألف جنيه حافزا لهؤلاء السيدات

الطن بـ42 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار الحديد اليوم

بداية من غد.. قصر خطة تخفيف أحمال الكهرباء على النهار فقط مراعاة للامتحانات

ترشيحاتنا

أول تعليق من حـ مـ اس على اغتيال إسرائيل لأحد قيادات الحركة

فتح تعلن إضرابا عاما في رام الله احتجاجا على اغتيال قيادي فلسطيني

فشل إسرائيلي وانتصار حماس.. ماذا يدور على أرض غزة ؟

الحكومة تلبي مطالب النواب والمواطنين.. وتعلن مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء.. وهذا موقف الكنائس في عيد الميلاد

كهرباء وإنترنت ومترو.. أسباب ارتفاع الأسعار في توقيت واحد

ريال مدريد يكشف عن مفاجأة بشأن ضم مبابي لصفوف الفريق..وهذا رد أنشيلوتي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طلاقها.. إطلالة جديدة لـ هنا الزاهد تثير الجدل

تغيير مواعيد تخفيف الأحمال.. وهذه الأسعار الجديدة للكهرباء| تفاصيل

في عيد ميلاده.. صور رومانسية تجمع بين إيمي سمير غانم وحسن الرداد

جوة وبرة الثلاجة.. طرق تخزين الزبدة بـ 3 أفكار مختلفة

فيديو

عاجل .. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء والتنفيذ غدا

فئات مستثناة من زيادة أسعار تذاكر المترو | تفاصيل مهمة

سقوط الدولار | ماذا سيحدث في الأسعار بعد دخول مصر رسميًا للبريكس ؟

تحرك مفاجئ وغريب في أسعار الذهب| ماذا حدث ؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ