الحكومة تعلن نتائج بيع سندات خزانة بـ2 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري عن نجاح عمليات طرح سندات خزانة لاستحقاق 3 سنوات بقيمة تقدر بملياري جنيه مصر، ضمن إجراءات الحكومة لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.



قال البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي علي شبكة الإنترنت، إن عمليات الطرح قد جاءت نيابة عن وزار المالية بغرض تدبير احتياجات الخزانة العامة من التمويل.



ووصل جملة العروض المقدمة للاكتتاب علي الطرح بقيمة 1.75 مليار جنيه متوسط سعر فائدة نسبته 27,4% و أعلي عائد نسبته 30% و أدني عائد نسبة 23.85% بإجمالي 8 طلبات للاكتتاب من المستثمرين.



قبل البنك المركزي نحو 3 طلبات من المستثمرين للاكتتاب بقيمة 28.05 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 23.54% وأعلي عائد نسبته 24.04% أدني عائد بنسبة 23.85%.