هبوط جديد لـ سعر الذهب في مصر.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2-1-2023، في مصر، متأثرة بتراجع سعر الذهب عالميا، حيث هبط سعر الذهب من 2073 إلى 2066 دولارا للأوقية.

وفي السوق المحلي، تراجع سعر الذهب اليوم في مصر من 3210 جنيهات لعيار 21 الأكثر انتشارا إلى 3185 جنيهًا.

وأوضح أمير رزق، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سلعة الذهب مرتبطة بالعرض والطلب، وأن أسعار الذهب تتحرك بالإقبال عليه.

وأضاف أمير رزق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك 3 أشياء تتحكم في أسعار الذهب، هي: الشاشة العالمية، والدولار في السوق الموازية والعرض والطلب.

واختتم أسعار الذهب 2023، علر ارتفاع تجاوز الـ ١٦٠٠ جنيها، وهناك العديد من الأسباب وراء هذا الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب كان أهمها ارتفاع مشتريات المصريين من الذهب بكافة أشكاله خلال أول 9 أشهر من العام بمقدار 46.4 طن، بنسبة ارتفاع 20.5% مقارنة بمجمل مشتريات الذهب لعام 2022 عند 38.5 طن ذهب.

سعر الذهب عالميًا

سجل سعر الذهب عالميا، ختام تعاملات الثلاثاء 2066 دولارا.

وتشير التوقعات إلى إمكانية حدوث ارتفاع جديد في أسعار الذهب مع توقيت استحقاق شهادات ذات عائد 25 %، ما يرفع الطلب ومن ثم ترتفع الأسعار.

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل بيع 2,726 شراء 2,751

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الاكثر انتشار إلى بيع 3,180 شراء 3,210

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا فسجلبيع 3,634 شراء 3,669 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 25,680 جنيه

أسعار الذهب اليوم