عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

تحرك مفاجئ وغريب في أسعار الذهب | ماذا حدث ؟

صدى البلد

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصة عن مستجدات اسعار الذهب و الدولار عالميا و محليا حيث أسعار الدولار محليا، والتى شهدت استقرارا منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 10 أشهر،
وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات 
و سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى  30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

..وذلك بالتزامن مع تصريحات الحكومة حول موعد انتهاء أزمة الأخضر، ومقترح حكومي جديد لزيادة التدفق الدولاري وزيادة العملة الصعبة.وبعد عقد آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 2023، وايضا انضمام مصر للبريكس 

كما سجل سعره في أكبر بنكين حكوميين وهما "بنك مصر، 
والبنك الأهلي المصري"  30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع. .
__
فمصر انضمت رسمياً مع بدايه العام الجديد 2024 إلى مجموعة "بريكس" ، وهي خطوة يعتبرها الخبراء "مهمة" في سبيل الإصلاح الاقتصادي،

لمزيد من التفاصيل

شاهد الفيديو

نورهان عادل مذيعه صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار عاجل من النيابة ضد السائق المتسبب في سقوط كمر محور كمال عامر

هلع ورعب.. لحظة خروج الركاب من الطائرة اليابانية المحروقة.. فيديو

رسميا.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة

آلة تهديف.. كيف تغنت جماهير ليفربول بـ محمد صلاح بعد تألقه أمام نيوكاسل؟

لاعب زملكاوي سابق يكشف سر استبعاد حسين الشحات من قائمة المنتخب

بيجيلها من شباك الحمام.. خطة زوج دار السلام لإنهاء حياة عشيق زوجته

زيادة أسعار تذاكر المترو باستثناء هذه الفئات| وتلك أسباب الارتفاع

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يناقش خطوات إعادة هيكلة الهيئة العامة للاستعلامات

اعتراف لوزير الدفاع الإسرائيلي بنهاية قوة تل أبيب في المنطقة والعالم ..تفاصيل

ادعوا أنهم ضحايا طوفان الأقصى.. اعتقال إسرائيليين بتهمة الاحتيال

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن متى ستنتهي الحرب في قطاع غزة |تفاصيل

بشرى للموظفين.. 10 أيام إجازة في يناير 2024

أسما إبراهيم تكشف عن حقيقة اتجاهها إلى التمثيل .. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كب وفاتحة طويلة.. اليسا تشعل فيسبوك بسعر فستانها في الرياض.. شاهد

سعر غير متوقع.. فستانا أنغام ونانسي عجرم يثيران الجدل على السوشيال ميديا

أمراض خطيرة تنتظر من يتمسك بهذه العادة أثناء الجلوس.. جمال شعبان يكشف مفاجأة

جريئة ومثيرة.. نجلاء بدر تثير الجدل بالسوشيال ميديا بهذه الإطلالة

فيديو

سقوط الدولار | ماذا سيحدث في الأسعار بعد دخول مصر رسميًا للبريكس ؟

تحرك مفاجئ وغريب في أسعار الذهب | ماذا حدث ؟

أسما إبراهيم تكشف عن حقيقة اتجاهها إلى التمثيل .. فيديو

10 إجازات خلال شهر يناير هذا العام.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ