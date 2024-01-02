تحرك مفاجئ وغريب في أسعار الذهب | ماذا حدث ؟

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصة عن مستجدات اسعار الذهب و الدولار عالميا و محليا حيث أسعار الدولار محليا، والتى شهدت استقرارا منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 10 أشهر،

وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات

و سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

..وذلك بالتزامن مع تصريحات الحكومة حول موعد انتهاء أزمة الأخضر، ومقترح حكومي جديد لزيادة التدفق الدولاري وزيادة العملة الصعبة.وبعد عقد آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 2023، وايضا انضمام مصر للبريكس



كما سجل سعره في أكبر بنكين حكوميين وهما "بنك مصر،

والبنك الأهلي المصري" 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع. .

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فمصر انضمت رسمياً مع بدايه العام الجديد 2024 إلى مجموعة "بريكس" ، وهي خطوة يعتبرها الخبراء "مهمة" في سبيل الإصلاح الاقتصادي،

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