العشاء الأخير لملكة الدنمارك قبل تنازلها عن العرش لابنها

نظمت ملكة الدنمارك" مارجريت" العشاء الاخير لها قبل أن تتنازل عن عرشها لابنها وسوف تسلم له العرش في 14 يناير الحالى

وبحسب ما ورد في صحيفة الجارديان البريطانية ، ظهرت الملكة مارجريت في إطلالة ساحرة باللون الأحمر عندما خرجت من السيارة في القصر. ونسقت فستانها الملكي، الذي يتميز بخصر محكم وتنورة على شكل حرف A وتفاصيل مكشكشة، مع تاج من الماس يقع بشكل أنيق. أضافت لمسة من أحمر الشفاه .



وبعد يوم واحد من إعلان الملكة مارجريت الثانية المفاجئ عن تنازلها عن العرش الدنماركي، ظهرت لأول مرة علنًا إلى جانب ابنها ولي العهد الأمير فريدريك وزوجته الأميرة ماري

واجتمعت أفراد العائلة المالكة في قصر كريستيان السابع، أمالينبورج في الأول من يناير جنبًا إلى جنب مع الأمير يواكيم والأميرة ماري والأميرة بينيديكت لحضور مأدبة رأس السنة الجديدة.