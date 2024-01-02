لحظة مرعبة.. خروج قطار سريع عن مساره في أمريكا

أفادت صحيفة San Francisco Chronicle بخروج قطار سريع عن مساره في سان فرانسيسكو، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص.



وأشارت الصحيفة إلى أن المقطورتين الأماميتين للقطار خرجتا عن مسارهما واشتعلت النيران فيهما.



وأضافت: "وصلت فرق الإطفاء إلى مكان الحادث وتم إجلاء الركاب".

وقالت إن العديد من الركاب نقلوا إلى المستشفيات مصابين بإصابات طفيفة، وما زال العدد الدقيق للضحايا مجهولا.



ولم تكن تلك هي الحادثة الاولى من هذا النوع، حيث تشهد الولايات المتحدة الأمريكية عدد كبير من حوادث القطارات والطائرات سنويا تتسبب في وفاة العشرات.

بينما آثار الحادث الرعب بين المواطنين الذين عبروا عن قلقهم على مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات صادمة.