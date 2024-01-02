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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مجدى حلمي: الصحفيين لم تتخلف لحظة عن دعم القضية الفلسطينية وقطاع غزة

صدى البلد

نظمت لجنتا الشئون العربية، والثقافية بنقابة الصحفيين تحت عنوان "غزة من الداخل نظرة حقوقية".

 

شارك في الندوة علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعصام یونس رئیس مرکز میزان لحقوق الإنسان بفلسطين ونائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ود. أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية، وأدار الندوة الكاتب الصحفى مجدى حلمی.

وفي كلمته أكد الكاتب الصحفي مجدي حلمي، أنه منذ ال ٧ من أكتوبر ونقابة الصحفيين لم تتخلف لحظة عن دعم القضية الفلسطينية وقطاع غزة، واستضافت عدة لقاءات واجتماعات للنقابات المهنية لتنسيق الجهود في مواجهة الكيان الإسرائيلي وللتضامن مع الشعب الفلسطيني.

 

فيما أكد الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية، إن ما يحدث في غزة يمثل انتهاكا صارخا وغير مسبوق لحقوق الإنسان دون أي مبرر، مستعرضا رؤيته لتكييف ما يحدث.

 

وأوضح: يجب أن نتمسك بأن ما يحدث في غزة هو حالة مقاومة مشروع لاستعمار بغيض، لأن الكيان الإسرائيلي يتحدث عن أنه يرد على ما حدث في ٦ أكتوبر بسردية سخيفة من إرهاب أو اغتصاب دون إثباتات.

 

وأضاف: نحن إزاء حالة من حالات الظاهرة الاستعمارية، وهذه الحالات مرتبطة دائما بالمقاومة، والمقاومة الوطنية حسب التاريخ تبدأ ضعيفة وتبدأ شيئا في شيء في القوة، حتى تصل إلى نقطة تزداد فيها تكلفة الاستعمار فيسلم بالاستقلال.

 

ولفت: أهمية هذا التكييف، هو إن إسرائيل والنظم الغربية تحاول عبثا أن تقول إن ما حدث في ٧ أكتوبر حالة من الإرهاب، ونحن نرفض هذا تماما ونقول إنه لا تبرير لما يتم في غزة، فالقانون الدولي يعطي الحق للشعوب المستعمرة في النضال من أجل استقلالها بكل السبل، وأنه لا دفاع عن النفس لمستعمر.

 

وأكمل أن هذا التكييف يسقط الزريعة الإسرائيلية في تبرير ما تقوم به من جرائم خاصة وأنه حتى الآن لم تثبت أي رواية إسرائيل عما حدث في ٧ أكتوبر، بل أن تأسيس دولة إسرائيل كله مرتبط بعمليات إرهابية والإرهاب مرتبط بإنشاء الكيان حتى الآن.

وشدد: لن ينجح أي مستعمر في القضاء على المقاومة والشواهد التاريخية واضحة في هذا الشأن.


نظمت  لجنتا الشئون العربية، والثقافية بنقابة الصحفيين  ندوة بعنوان "غزة من الداخل  نظرة حقوقية"،  بالقاعة المستديرة فى الدور الثالث.

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