محمد يوسف: رمضان صبحي خسر كثيرا برحيله عن الأهلي

قال محمد يوسف المدير الفنى الأسبق لفريق الأهلي، إن رمضان صبحى لاعب بيراميدز خسر كثيراً برحيله عن القلعة الحمراء،مؤكداً أنه اتخذ قراراً خاطئا.

وأضاف يوسف خلال حلوله ضيفاً مع الكابتن مجدى عبد الغنى عبر ملعب الشمس:" رمضان صبحى ظلم نفسه واتخذ قرار خاطئ بالرحيل عن القلعة الحمراء، لأن النادى خيره عليه".

وتابع يوسف: "كان لا بد من وجود كبير لرمضان صبحى يستشيره فى خطواته المصيرية خاصة أنه خسر كثيراً برحيله القلعة الحمراء وحسب الأمور بشكل خاطئ".

وواصل يوسف:" الأهلى لم يتأثر برحيل رمضان صبحى ولكنه هو الذى خسر حب جماهير القلعة الحمراء،وكذلك الدعم الذى كان من الممكن أن يضعه فة مكان أخر".



وقاد يوسف، الأهلي لحصد لقبي دوري الأبطال والسوبر الأفريقي، بخلاف العديد من التجارب المحلية مع سموحة وبتروجيت وطلائع الجيش، وكانت آخر محطاته مع النفط العراقي".