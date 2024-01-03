محمد يوسف: زيزو شبه النادي الأهلي وأتمنى انضمامه للقلعة الحمراء

قال محمد يوسف المدير الفنى الأسبق لفريق الأهلى إنه يتمنى انضمام أحمد سيد زيزو نجم الزمالك إلى القلعة الحمراء مؤكداً أنه لاعب على قدر عالٍ من المسئولية والخبرة.

أضاف يوسف خلال حلوله ضيفاً مع الكابتن مجدى عبد الغنى عبر ملعب الشمس:" أحب أحمد سيد زيزو والتزامه الشديد فى الملعب وأعتقد أنه شبه النادى الأهلى وأتمنى انضمامه للقلعة الحمراء".

تابع يوسف:" كان لا بد من وجود كبير لرمضان صبحى يستشيره فى خطواته المصيرية خاصة أنه خسر كثيراً برحيله القلعة الحمراء وحسب الأمور بشكل خاطئ".

وواصل يوسف:" الأهلى لم يتأثر برحيل رمضان صبحى ولكنه هو الذى خسر حب جماهير القلعة الحمراء،وكذلك الدعم الذى كان من الممكن أن يضعه فة مكان أخر".

وقاد يوسف، الأهلي لحصد لقبي دوري الأبطال والسوبر الأفريقي، بخلاف العديد من التجارب المحلية مع سموحة وبتروجيت وطلائع الجيش، وكانت آخر محطاته مع النفط العراقي".