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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت يكشف عن مفاجآت بشأن رحيل أحمد عبد القادر

هاني حتحوت
هاني حتحوت

كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس مفاوضات نادي الوكرة القطري لضم اللاعب أحمد عبدالقادر، نجم النادي الأهلي.

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حقيقة رحيل أحمد عبد القادر 

وأكد حتحوت خلال تقديمه برنامج الماتش المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم التواصل مع مسئولين في نادي الوكرة القطري والنادي الأهلي المصري، وكلاهما نفى وجود اهتمام بضم أحمد عبد القادر في انتقالات يناير المقبلة.

وتابع: قد يكون هناك جديد في الفترة المقبلة، وتكون هناك مناقشات أخرى جانبية لتحديد موقف اللاعب من الرحيل أو البقاء.

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مفاوضات ضم اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي 

وفيما يتعلق بمفاوضات اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن النادي الأهلي تحرك بالفعل في محاولات لضم اللاعب صاحب القيمة التسويقية التي تبلغ 1.5 مليون يورو.

وأشار إلى أنه في حال فشل مفاوضات اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، سيكون متاحا أمام النادي الأهلي بدء المفاوضات مع اللاعب مروان حمدي نجم نادي المصري البورسعيدي، أو اللاعب أحمد أمين أوفا نجم نادي إنبي، للتعاقد مع أحدهم في الانتقالات الشتوية.

وأضاف حتحوت، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ متمسك ببقاء اللاعب الفرنسي أنتوني موديست، ولا توجد نية لرحيله في انتقالات يناير المقبلة.

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