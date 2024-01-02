لهذا السبب | نجم الأهلي يطلب الرحيل عن صفوف الفريق

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة رحيل أحمد عبد القادر، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، “إن أحمد عبد القادر لم يتلقَ أى عروض من أجل الرحيل عن النادي الأهلي، وأن القلعة الحمراء لم تستقبل أي عرض رسمي لخروج اللاعب سواء على سبيل البيع أو الإعارة”.

وأضاف الإعلامي، “لا يوجد عرض رسمي وصل للنادي الأهلي من الدوري القطري أو أي دوري آخر بشأن رحيل أحمد عبد القادر عن النادي الأهلي، ولكن أنا لا أعلم هل هناك اتصالات مع اللاعب أم لا ولكن ما أؤكده أن النادي لم يتلق أي عروض لرحيله”.

واختتم تصريحاته “أحمد عبد القادر بالفعل طلب الرحيل عن النادي الأهلي من أجل المشاركة سواء على سبيل البيع أو الإعارة”.