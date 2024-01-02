الجمهور هتف ضده.. إقالة واين روني من تدريب نادي بيرمينغهام بعد نتائج كارثية

يشهد النجم الإنجليزي واين روني موسم كارثي حيث قرر نادي بيرمينغهام؛ المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم، إقالته من تدريب الفريق.

وحقق مهاجم فريق مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي السابق انتصارين فقط في 15 مباراة قاد فيها بيرمينغهام عقب تعيينه المثير للجدل في أكتوبر الأول.

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)» أن مشجعي الفريق طالبوا بإقالة روني بعد خسارته 3 - صفر أمام ليدز يونايتد في أول أيام العام الجديد، وذكر بيان للنادي: «فك بيرمينغهام سيتي شراكته مع واين روني ومدرب الفريق الأول كارل روبنسون».

وأضاف البيان: «رغم بذلهما أقصى جهد لهما، فإن النتائج لم ترتق لمستوى التوقعات التي تم توضيحها منذ البداية. لذلك؛ يشعر مجلس الإدارة أن تغيير الجهاز الفني في مصلحة الفريق».

وقال غاري كوك الرئيس التنفيذي: «ملتزمون بفعل ما هو ضروري لجلب النجاح لبيرمينغهام».

وأضاف: «لسوء الحظ؛ فإن وقت روني معنا لم يسر كما كان مخططاً له، وقررنا المضي قدماً في اتجاه آخر». وأكد أن «البحث عن خليفة لروني سيبدأ بشكل فوري، وسنبلغ المشجعين بالتحديثات عندما تكون لدينا أنباء جديدة».

وكان بيرمينغهام؛ الذي يوجد في المركز العشرين حالياً، يحتل المركز السادس عندما تم تعيين روني من قبل المجموعة الجديدة المالكة للنادي، خلفا لجون ستيسي؛ مدرب الفريق السابق صاحب الشعبية الكبيرة.