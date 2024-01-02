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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بطل العالم في رياضة الدراجات متهم بإنهاء حياة زوجته.. ما القصة؟

بطل العالم الاسترالي
بطل العالم الاسترالي وزوجته

يواجه الأسترالي روهان دينيس، بطل العالم السابق في رياضة الدراجات، اتهاما بالتسبب في وفاة زوجته سائقة الدراجات الأولمبية ميليسا هوسكينز.

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وكانت هوسكينز، التي مثلت أستراليا في أولمبياد لندن 2012، وريو دي جانيرو 2026، لقيت مصرعها عن عمر "32 عاما"، إثر تعرضها لحادث سير، حيث صدمتها إحدى السيارات أثناء ركوبها معه في مدينة أديلايد الأسترالية.

اتهام دينيس بالتسبب في وفاة زوجته

وذكرت صحيفة (جارديان) البريطانية عن تقارير إعلامية أسترالية، أنه تم اتهام دينيس بالتسبب في وفاة زوجته بسبب قيادته الخطرة، وتعريض حياة الآخرين للخطر، والقيادة دون العناية الواجبة.

وأوضحت التقارير أنه تم إطلاق سراح دينيس بكفالة، فيما سيمثل أمام إحدى محاكم أديلايد في مارس القادم.

بطل العالم

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