برنامج تدريبي لإيجاد فرص عمل للشباب في سيناء

تواصل مديرية الشباب والرياضة، محافظة شمال سيناء، ، تنفيذ البرنامج التدريبي للشباب والفتيات على استغلال المهارات، والتقنيات الحديثة، في إيجاد فرص عمل من خلال مشروعات صغيرة يقومون بها بمركز شباب مدينة العريش بمتابعة وتنفيذ اماني عبدالعظيم مدير ادارة تمكين الشباب وفريق عمل المركز.

وقال ايهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن وزارة الشباب تساهم بشكل فعال في مجالات الأنشطة الشبابية المدمجة بخلق فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة بمراكز الشباب.

وأكد وكيل وزارة الشباب، أن هذه الدورات تأتي في إطار نشر ثقافة العمل الحر داخل مراكز الشباب والاهتمام بتنفيذ دورات تدريبية حرفية داخل مراكز الشباب ليصبحوا أصحاب مشروعات صغيرة، وذلك لمواجهة سوق العمل والقضاء على البطالة، وخلق فرص عمل حقيقية.