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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيوتشر تفوز في قضيته ضد صالح شحادة بعد هروبه إلى سويسرا

نادي فيوتشر
نادي فيوتشر

قال نهاد حجاج المستشار القانوني لنادي مودرن فيوتشر، إن لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، نصفت النادي في قضيته ضد الفلسطيني صالح شحادة الذي فسخ عقده من طرف واحد.

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وأضاف حجاج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن اللاعب انضم في وقتٍ سابق إلى منتخب فلسطين عن طريق مودرن فيوتشر، ثم أبلغ محاميه الخاص، النادي بأنه يعاني من مشاكل مع النادي.

وأشار إلى أن اللاعب سافر إلى سويسرا، ووقع مع أحد الأندية هناك مستفيدًا من استخراج فيفا له بطاقة مؤقتة، في الوقت الذي كان اتخذ فيه مودرن فيوتشر خطوة استباقية بشكوى اللاعب.

وأوضح أن مودرن فيوتشر حصل على حكم بتعويض من اللاعب، وهو ما دفع الأخير وناديه السويسري، للاستئناف على الحكم، لكنهما خسرا الاستئناف، وألزم فيفا اللاعب والنادي بدفع الغرامة قيمتها 653.700 ألف دولار، مع إيقاف شحادة 6 أشهر، وإيقاف النادي من القيد 3 فترات.

فيوتشر فيفا صالح شحادة

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