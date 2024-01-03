احتفال خاص بين شيكابالا وفتوح ردا على الشائعات.. طارق السيد يفجر مفاجأة

أكد طارق السيد، نجم الزمالك السابق، أن النادي هو من صنع اسم الجميع، موضحا أنه لا توجد خلافات بين شيكابالا وأحمد فتوح.

وقال طارق السيد، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: "تعلمنا حب الزمالك والانتماء للكيان من الجيل الذي سبقنا داخل القلعة البيضاء..

لحم كتافنا من خير الزمالك والتدخل لمساعدته في حل أي أزمة طبيعي".

وتابع :"لست الوحيد الذي سعى لحل أزمة فتوح، وهناك من ساعد لتقريب وجهات النظر، أحمد فتوح أفضل ظهير أيسر في مصر، ورغبة أحمد فتوح في الاستمرار بالزمالك كانت دافعا لحل أزمته، لكن هناك من كان يرغب في إفساد علاقة جمهور الزمالك باللاعب".

واستطرد: "الصعوبة التي واجهتنا في تقريب وجهات النظر بين الزمالك وفتوح إقناع الإدارة بتجديد عقد اللاعب، فتوح لم يجتمع بأي مسئول في أي نادٍ ورغبته كانت الاستمرار في الزمالك".

وعن حقيقة الخلافات بين أحمد فتوح وشيكابالا، كشف طارق السيد عن حديث مع فتوح "وأكد لي عدم وجود خلافات مع شيكابالا رغم شائعات السوشيال ميديا،

شيكابالا وفتوح يخططان لشو احتفالي بالأهداف خلال الفترة المقبلة بعد شائعة الخلاف بينهما".