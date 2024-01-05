في ذكراه.. آخر كلمات أحمد الحجار قبل أيام من وفاته

يوافق اليوم الجمعة 5 يناير، ذكرى رحيل الفنان أحمد الحجار، الذي ولد في 7 سبتمبر عام 1956، ورحل عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 2022، عن عمر يناهز الـ 65 عامًا.

مسيرة أحمد الحجار

المعروف أن الفنان أحمد الحجار من أشهر مطربي وملحني جيل التسعينيات ، ينتمى لعائلة فنية فوالده الفنان الكبير إبراهيم الحجار أحد أبرز المطربين في القرن العشرين ومن حفظة التراث الغنائي وشقيقه النجم على الحجار .

التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى بالكلية حيث وضع لحن (اعذرينى) ﻷخيه (علي الحجار)، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فلحن لمحمد فؤاد أغنيات فيلم (أمريكا شيكا بيكا) بالإضافة الى العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ، تعاون مع العديد من فناني التسعينيات منهم هشام عباس ، علاء عبد الخالق ، أنغام ، أنوشكا وغيرهم وكانت أغنية (عود) هي بداية شهرته كمطرب كما اصدر أربعة ألبومات غنائية حققت نجاحا كبيرا .

وفاة أحمد الحجار

توفي يوم 5 يناير من عام 2022، الفنان أحمد الحجار شقيق المطرب علي الحجار، عن عمر يناهز الـ65 عامًا.

أخر كلمات أحمد الحجار

كتب الفنان الراحل أحمد الحجار -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل أيام من وفاته- وتحديدا بتاريخ 26 ديسمبر 2021، آخر منشوراته كتب فيه دعاءً لله عز وجل.

وقال أحمد الحجار، في آخر دعاء له: «اللهم حبًا حقيقيًا يملأ قلوبنا وحياتنا منبعه منك ومنتهاه إليك سبحانك»، ليتفاعل معه الكثيرون بعد وفاته من خلال التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.