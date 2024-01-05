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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تبدأ غدا| 3 أيام إجازة من الامتحانات لطلاب المدارس بمناسبة أعياد المسيحيين

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منح طلاب المدارس، إجازة من امتحانات نصف العام 2024 في جميع محافظات الجمهورية لمدة 3 أيام تبدأ من الغد، السبت 6 يناير 2024، وتنتهي يوم الإثنين 8 يناير 2024 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرار منح طلاب المدارس إجازة من امتحانات نصف العام 2024 في جميع محافظات مصر لمدة 3 أيام، يأتي مراعاة لأعياد الأخوة المسيحيين.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن الوزارة ألزمت- قبل حلول شهر يناير 2024- جميع مديريات التربية والتعليم، بعدم وضع أي امتحانات خلال أيام 6 و7 و8 يناير 2024، عند إعداد جداول امتحانات نصف العام 2024.

إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في جميع الوزارات

وسبق أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا، بأن يكون يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وبناء على قرار رئيس الوزراء؛ قرر البنك المركزي المصري أيضاً تعطيل العمل بالجهاز المصرفي يوم الأحد 7 يناير 2024 بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وقال البنك المركزي المصري في بيان مقتضب له إنه من المقرر استئناف العمل داخل البنوك يوم الإثنين من نفس الأسبوع.

وفي نفس السياق .. قررت البورصة المصرية، تعطيل العمل يوم الأحد المقبل الموافق 7 يناير 2024؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقالت البورصة المصرية، في بيان رسمي له، إن العمل بالبورصة المصرية سيستأنف يوم الإثنين 8 يناير 2024.

وقرر الدكتور  طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، منح العاملين بمستشفيات جامعة عين شمس، إجازة، غدا السبت 6 يناير 2024 من رصيد الإجازات؛ استكمالا لـ إجازة عيد الميلاد المجيد .

وشدد الدكتور  طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، على ضرورة أن يراعي مديريالمستشفيات ومديري عموم الإدارات، تنظيم النوبتجيات الواجبة لتشغيل المستشفيات، والمتابعة على الوجه الأكمل خلال تلك الفترة، بجانب يوم الأحد 7-1-2024 الذي يعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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