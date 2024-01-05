قبل لقائهم بلينكن .. هنية يوجه نداء عاجلا للمسؤولين العرب



وجه رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية نداء الي مسؤولي الدول العربية والإسلامية الذين يلتقون وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن بضرورة التأكيد علي أن مستقبل المنطقة يرتبط بالقضية الفلسطينية.



وقال هنية بحسب وسائل إعلام فلسطينية " القضية الفلسطينية لا يمكن تجاوزها وشعبنا ومقاومته لن يقبلوا استمرار الاحتلال

وأضاف : المجازر والدمار لا يمكن أن يحقق أمنا أو استقرارا طالما لم يحصل شعبنا على حريته ودولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وأردف : نأمل أن يكون وزير الخارجية الأمريكي قد أدرك حجم الأخطاء الذي وقعت فيه الولايات المتحدة عبر دعمها للاحتلال

وختم هنية تصريحاته قائلا : نأمل أن يكون تركيز وزير الخارجية الأمريكي على إنهاء العدوان