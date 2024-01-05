عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل لقائهم بلينكن .. هنية يوجه نداء عاجلا للمسؤولين العرب

ارشيفي
ارشيفي

 
وجه رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية نداء الي مسؤولي الدول العربية والإسلامية الذين يلتقون وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن بضرورة التأكيد علي أن مستقبل المنطقة يرتبط بالقضية الفلسطينية.


وقال هنية بحسب وسائل إعلام فلسطينية "  القضية الفلسطينية لا يمكن تجاوزها وشعبنا ومقاومته لن يقبلوا استمرار الاحتلال

وأضاف : المجازر والدمار لا يمكن أن يحقق أمنا أو استقرارا طالما لم يحصل شعبنا على حريته ودولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وأردف : نأمل أن يكون وزير الخارجية الأمريكي قد أدرك حجم الأخطاء الذي وقعت فيه الولايات المتحدة عبر دعمها للاحتلال

وختم هنية تصريحاته قائلا : نأمل أن يكون تركيز وزير الخارجية الأمريكي على إنهاء العدوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلوب مهندسين ومحامين| فرصة للتعيين في هيئة البريد.. موعد وتفاصيل الوظائف الجديدة

5 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت.. الطن بكام

من الدوري الفرنسي.. مهاجم الأهلي السابق على رادار الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

تبدأ غدا| 3 أيام إجازة من الامتحانات لطلاب المدارس بمناسبة أعياد المسيحيين

مهاجم الأهلي السابق ينضم إلى نادٍ بالدرجة الثانية في مصر

نجم الأهلي يفجر مفاجأة: مستعد ألعب للزمالك

مي عمر بجيبة مثيرة للجدل في دبي.. شاهد

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو

ترشيحاتنا

بسبب إمام عاشور .. طلب رسمي من الزمالك لـ الأهلي

البابا تواضروس يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للتهنئة بعيد الميلاد بالكاتدرائية

«لسه مش مستوعبة».. ناهد السباعي ترثي والدتها بكلمات مؤثرة

ضربه في ودنه .. وصلة هزار بين محمد صلاح وتريزيجيه |شاهد

«ماشي بدُعاكم».. هاني الناظر يوجه رسالة جديدة لمتابعيه

قبل لقائهم بلينكن .. هنية يوجه نداء عاجلا للمسؤولين العرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. سارة سلامة وشقيقتها تثيران ضجة على السوشيال ميديا

بعد محاولة توريطها.. 10 صور أثارت الجدل لـ أميرة الذهب

إسعاد يونس وعنبة وفرح الزاهد في العرض الخاص لعصابة عظيمة

أرخص وأحلى من الجاهز.. طريقة عمل البقسماط

فيديو

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

نجل أصالة يكشف سبب اختيار اسم ابنة شقيقته شام | فيديو

بطلت استعين بأطباء.. خالد الصاوي يكشف كواليس فيلم ليه تعيشها لوحدك| خاص

حقيقة تأجيل امتحانات نصف العام.. فيروس منتشر بالمدارس وأعراضه غريبة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ