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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح وكهربا وعاشور.. بطلة مصر لرفع الأثقال تنشر صورها رفقة نجوم المنتخب

سارة سمير مع محمد
سارة سمير مع محمد صلاح

نشرت البطلة المصرية سارة سمير، بطلة مصر الأولمبية في رياضة رفع الأثقال صورا لها رفقة لاعبي منتخب مصر لكرة القدم لدعم الفراعنة قبل خوض منافسات كأس أمم إفريقيا.

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وظهرت سارة سمير في الصور التي نشرتها بجوار نجوم المنتخب محمد صلاح وكهربا، ورفقة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وحضر اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمصاحبة أبطال مصر والعالم  من الرياضيين فى ألعاب المصارعة ورفع الأثقال والاسكواش والخماسي الحديث والسلاح والكاراتيه والتايكوندو تدريبات المنتخب القومي لكرة القدم والتى يستضيفها استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من أجل دعم الفريق المصري لكرة القدم قبل  خوض لاعبي منتخب مصر لكرة القدم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

كما شهدت التدريبات تواجد   رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للرياضة  محمد يحي  وحضور حازم امام عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة  وخالد الدرندلى عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ودينا رفاعي عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب احمد دياب .

ويلتقي المنتخب المصري فى البروفة الاخيرة قبل السفر  بمباراة ودية امام منتخب تنزانيا يوم الاحد المقبل .

ويستعد المنتخب القومى لكرة القدم  لخوض منافسات كأس الامم الافريقية والتى تستضيفها كوت ديفوار  في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير ٢٠٢٤.

وتوّجت سارة سمير بطلة منتخب مصر في رفع الأثقال،مؤخرا، بالميدالية الذهبية لبطولة العالم في وزن 71 كجم، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس 2024.

سارة سمير رفع الاثقال منتخب مصر أمم أفريقيا

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