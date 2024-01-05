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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي: الجسم يحتاج 18 ألف سعرة حرارية لإخراج البول

حسام موافى
حسام موافى

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن الكلى في الجسم، مصفاة تنقيه من البروتينات الزائدة وملوثات الدم.

وأضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد: "الكِليتين تحتويان على مليون مصفاة بكل كِلية، وفى كل مصفاة شريان داخل وخارج، يعمل على تصفية لتر ونصف يوميا.

وتابع أستاذ الحالات الحرجة: كل شيء يعمل في الجسم بسعرات حرارية (طاقة)، والجسم يحتاج 18 ألف سعرة حرارية لإخراج البول.

اعجاز

وأكد حسام موافى أن مصفاة الكلية لا تحتاج لسعرات حرارية وهذا الأمر إعجاز إلهي يستحق العجب.

البروتين البروتينات الدكتور حسام موافي الزائدة بروتينات

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