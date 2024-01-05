منتخب الأردن يفوز على قطر بثنائية قبل انطلاق بطولة أمم آسيا

وديا..

حقق منتخب الأردن الفوز على منتخ قطر 2-1 في المباراة الودية التى جمعت المنتخبين اليوم الجمعة، في إطار استعداد المنتخبين للمشاركة في كأس آسيا لكرة القدم.

سجل ثنائية الأردن يزن النعيمات وعلي علوان، في حين أحرز أكرم عفيف هدف قطر الوحيد في المباراة التي لم تُنقل تلفزيونياً.

وتخوض قطر، مستضيفة كأس آسيا، مباراة افتتاح البطولة أمام لبنان يوم 12 يناير قبل اللعب أمام طاجيكستان والصين في المجموعة الأولى.

وتأمل قطر، بقيادة المدرب ماركيز لوبيز الذي حل محل كارلوس كيروش مطلع ديسمبر الماضي، في الاحتفاظ باللقب الذي حققته عام 2019 لأول مرة في تاريخها.

ويلعب الأردن أمام اليابان ودياً يوم التاسع من يناير، قبل أن يستهل مشواره في كأس آسيا بمواجهة ماليزيا يوم 15 من الشهر ذاته، ثم كوريا الجنوبية والبحرين ضمن المجموعة الخامسة.

وتقام البطولة في قطر بداية من 12 يناير وحتى العاشر من فبراير .