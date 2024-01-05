عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وديا..

منتخب الأردن يفوز على قطر بثنائية قبل انطلاق بطولة أمم آسيا

الأردن
الأردن

حقق منتخب الأردن الفوز على منتخ قطر 2-1 في المباراة الودية التى جمعت المنتخبين اليوم الجمعة، في إطار استعداد المنتخبين للمشاركة في كأس آسيا لكرة القدم.

سجل ثنائية الأردن يزن النعيمات وعلي علوان، في حين أحرز أكرم عفيف هدف قطر الوحيد في المباراة التي لم تُنقل تلفزيونياً.

وتخوض قطر، مستضيفة كأس آسيا، مباراة افتتاح البطولة أمام لبنان يوم 12 يناير قبل اللعب أمام طاجيكستان والصين في المجموعة الأولى.

 وتأمل قطر، بقيادة المدرب ماركيز لوبيز الذي حل محل كارلوس كيروش مطلع ديسمبر الماضي، في الاحتفاظ باللقب الذي حققته عام 2019 لأول مرة في تاريخها.

ويلعب الأردن أمام اليابان ودياً يوم التاسع من يناير، قبل أن يستهل مشواره في كأس آسيا بمواجهة ماليزيا يوم 15 من الشهر ذاته، ثم كوريا الجنوبية والبحرين ضمن المجموعة الخامسة.

وتقام البطولة في قطر بداية من 12 يناير وحتى العاشر من فبراير .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب إمام عاشور .. طلب رسمي من الزمالك لـ الأهلي

مطلوب مهندسين ومحامين| فرصة للتعيين في هيئة البريد.. موعد وتفاصيل الوظائف الجديدة

5 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت.. الطن بكام

بعد الانفصال | طلب غير متوقع من سيدة ضد طليقها بمحكمة الأسرة

مشروع سد النهضة يدخل مرحلته النهائية.. خبير يوضح ماذا يعني ذلك؟

من الدوري الفرنسي.. مهاجم الأهلي السابق على رادار الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

مهاجم الأهلي السابق ينضم إلى نادٍ بالدرجة الثانية في مصر

اتجه إلى البنك فورا| السر وراء طرح شهادات الإدخار الجديدة.. و460 مليار جنيه في حسابات العملاء

موضوعات متعلقة

دورة بريسبان للتنس: الإسباني نادل يودع البطولة من ربع النهائي

كأس آسيا قطر 2023.. مدرب المنتخب الياباني يتطلع للتتويج بلقب البطولة

منتخب الكرة الشاطئية يختتم معسكره التدريبي استعدادا لكأس العالم

استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صورة تذكارية لوزير الرياضة ومجلس اتحاد الكرة| شاهد

في قلب ستاد مصر.. رسالة من وزير الرياضة للرئيس السيسي | شاهد

عامل ايه يا حبيبي.. محمد صلاح يرد على مشجعة بمران المنتخب| فيديو

ضربه في ودنه .. وصلة هزار بين محمد صلاح وتريزيجيه |شاهد

رسائل دعم من وزير الرياضة ورئيس "الجبلاية" للاعبي المنتخب قبل أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

امتحان ولجنة اختيار.. شروط جديدة للتعيين في الوظائف الحكومية

وزير التنمية المحلية يشارك في احتفالية الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

دعاء للمذاكرة وتثبيت الحفظ .. اللهم اجمع عليّ ضالتي

محمد الباز: محمد رمضان نتاج العشوائيات.. ولا يزعجني لقب الصحفي المأجور

محمد الباز: عمرو أديب حنجرة مأجورة.. وإبراهيم عيسي يعبد نفسه من دون الله

المحكمة تفصل في دعوى الأهلي .. اِعرف الموارد المالية لنقابة المهن الرياضية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسما إبراهيم تقود طائرة هليكوبتر في جلسة تصوير بإيطاليا

تحذير.. بعض أدوية الضغط تصيب بمرض خطير

بالفرو الأنيق.. منة فضالي تخطف الأنظار من تركيا

تناقض في الأقاويل | أزمة جديدة تضرب أميرة الدهب.. وهذه حقيقة شريكها

فيديو

أشعر بضيق.. محمود العسيلى يتحدث عن أسباب انفصاله عن زوجته الثالثة

هيفاء وإليسا ونانسي.. أشكال مختلفة وتصاميم مميزة لـ فساتين النجمات فى رأس السنة

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

نجل أصالة يكشف سبب اختيار اسم ابنة شقيقته شام | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ