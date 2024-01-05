7 أطنان من المساعدات.. إنزال جوي لفرنسا والأردن إلى غزة| شاهد

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن فرنسا والأردن تعاونتا؛ لإسقاط 7 أطنان من المساعدات جوا، على المدنيين وعمال الإغاثة في قطاع غزة.

وكتب الرئيس الفرنسي، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أنه في سياق صعب، قامت فرنسا والأردن بتوصيل المساعدات جوا إلى السكان ومن يساعدونهم"، مضيفا أن "الوضع الإنساني لا يزال حرجًا في غزة بعد 3 أشهر من الصراع".

ونشر ماكرون، صورة لطيار، يقف على منصة الشحن بطائرة عسكرية، وتظهر مظلاته في السماء بالأسفل.

وقال مكتب ماكرون إن "العملية المعقدة للغاية" جرت في وقت متأخر من أمس الخميس، قائلا إنها أصبحت ممكنة بفضل العلاقات الوثيقة بين الجيشين الفرنسي والأردني.

وقالت الرئاسة الفرنسية، إن كل دولة أرسلت طائرة نقل من طراز C-130 على متنها طاقم فرنسي-أردني مختلط، تحمل ما مجموعه 7 أطنان من المساعدات “الإنسانية والصحية”.

وأضافت الرئاسة الفرنسية، إن الإمدادات التي أسقطتها فرنسا والأردن، كانت مجهزة بأنظمة، توجههم عن بعد، إلى مستشفى ميداني أردني يعمل في المنطقة.

وأضاف الإليزيه، أن مهمة الخميس، "تسمح لنا بإظهار أن مثل هذه العمليات ممكنة"، دون أن يوضح ما إذا كانت ستتكرر.