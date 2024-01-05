صندوق مجلس العقار المصري: أسعار مواد البناء زادت بنسبة تجاوزت 130%

تحدث الدكتور أحمد الشناوي، أمين صندوق مجلس العقار المصري، عن السبب في تأخر شركات التطوير العقاري عن تسليم الوحدات للملاك.

وأوضح أحمد الشناوي، خلال حواره، مع برنامج "عقار مصر"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي طاھر حمدي، أن التطوير العقاري وتسليم الوحدات في مواعيدھا، موضوع شائك للغاية، خاصة في ظل التحديات الكبرى التي شهدها عام 2023.

وأضاف الشناوي، أن التحديات التي واجھت قطاع العقار في مصر خلال 2023، خارجة عن سيطرة الدول والشركات، لافتا إلى أن أبرز التحديات تمثل في سعر صرف العملات الأجنبية.

أسعار مدخلات البناء

أكد أمين صندوق مجلس العقار المصري، أن أسعار مدخلات البناء زادت بطريقة مھولة، الأمر الذي أثر على التطوير العقاري بشكل عام، لافتا إلى أن الأسعار زادت بنسبة تجاوزت 130%.