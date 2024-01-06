فشل عسكري .. الغباشي يكشف سبب إخفاق إسرائيل فى السيطرة على غزة

قال الدكتور مختار الغباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الثوابت المصرية المعلومة للعالم ثوابت يقينية قاطعة فيما يرتبط بـ حلم الدولة الفلسطينية المستقلة ومدى استجابة إسرائيل ثم الولايات المتحدة الأمريكية بهذا المطلب، مضيفاً أن المطلب الأهم هو الوصول إلى إيقاف أطلاق النار ومنع مزيد من المجازر الدموية المروعة التي ترتكبها إسرائيل داخل غزة في ظل فشل عسكري لم تستطع إسرائيل تحقيقه.





وأضاف « الغباشي » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “خط أحمر” على قناة "الحدث اليوم" الذي يقدمه الإعلامي "محمد موسى" أن إسرائيل فشلت وستفشل أكثر وأكثر فشل كبير في السيطرة على القطاع و حتى الآن، موضحاً أن في بداية العام و في عيد الميلاد المجيد أطلقوا صواريخ من شمال غزة ومن قبل المقاومة إلى تل أبيب.





وأشار نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن مسألة وقف إطلاق النار أو الهجرة القسرية التي تحدثت عنها إسرائيل، تتعلق بمدى استجابة الولايات المتحدة الأمريكية وقناعة إسرائيل لمطلب مصر في وقف إطلاق النار.







