إنتاج 160 ألف طن سكر.. بدء تشغيل مصنع كوم أمبو فى الموسم الجديد

قال المهندس سامي عبد المطلب، رئيس قطاعات مصانع السكر والخشب الحبيبي بكوم أمبو بأسوان، إن موسم القصب قد بدأ بتشغيل مصنع كوم أمبو، مضيفاً أن بدأنا في التصنيع والتوريد من اليوم.



وأضاف «عبد المطلب» خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “خط أحمر” على قناة "الحدث اليوم" الذي يقدمه الإعلامي "محمد موسى" أن من المتوقع توريد مليون ونصف طن قصب وإنتاج ما يزيد عن 160 ألف طن سكر وفقاً لجودة التوريدات.



وأشار رئيس قطاعات مصانع السكر والخشب الحبيبي بكوم أمبو بأسوان، أنه من المؤكد سيكون فيه زيادة المعروض من السكر ومن المخزون أيضاً لآن السكر من السلع المهمة والاستراتيجية، موضحاً أن التوريدات في المواسم القادمة ستكون أزيد.





