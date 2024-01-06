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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة: لولا ستر الله ما جالسنا أحدا

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن سيدنا رسول الله ﷺ أمرنا أن نستر المؤمنين: « أَقِيلُوا ذَوِى الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ » ، « مَن استطاع منكم أن يستُرَ أخاه المؤمِنَ بطَرَفِ ثَوْبِه فَلْيَفعَلْ »، «مَنْ ستر مؤمنًا في الدنيا، ستره الله يوم القيامة » الإسلام مبني على الستر والعفو، وعلى عدم إشاعة الفاحشة بين الناس ، ومبني على عدم التفاخر بالمعصية، بل يجب علينا أن نستر هذه المعصية حتى تُنْسَى، وحتى يستمر مَنْ وقع فيها وَقُدِّرَ عليه هذا البلاء في التوبة إلى الله من غير فضيحة، فَأُمِرْنَا بالنصيحة دون الفضيحة، فإذا ما نصحت أخاك في السر برفق، فإنها نصيحة، وإذا ما جهرت بذلك، فإنها فضيحة.

وربنا عز وجل يستر المؤمن مرات؛ ولذلك عندما جيء لسيدنا علي بن أبي طالب –رضى الله عنه- بشخص يستحق الحد؛ لأنه قد ارتكب جريمة من الجرائم، وجاءت أمه تتشفع، فقال لها سيدنا علي: إن الله سبحانه وتعالى لا يفضح العبد في المرة الأولى -ابنك هذا ارتكب هذه الجريمة مرات- .

قالت: كيف تعلم؟ قال: لأنه الله سبحانه وتعالى سَتِيرٌ يحب الستر. وبعد ما أقام عليه العقوبة، سأله: أي مرة هذه؟ فقال: هذه هي المرة العشرين.

أي أن الله سبحانه وتعالى ستره مرة، وثانية، وثالثة، ورابعة، وخامسة، بل ستره عشرين مرة، وهو يرتكب ذلك الجرم لا يستحي من الله ويضر الناس ويوقع بهم الأذية. 

وأيضًا: يتهم بعضهم بعضًا؛ ظانين أنهم هم الذين ارتكبوا هذه المعصية، في حين أن هذا هو الذي ارتكبه. كان ينبغي عليه أن يتوب إلى الله، وأن يتمتع بستره؛ ولكنه لم يفعل.

الله سبحانه وتعالى يستر، فعليك أيها المؤمن أن تستر؛ وأول من تستر نفسك ، ولذلك نهانا سيدنا رسول الله ﷺ أن نجاهر بالمعصية وأن نفتخر بها، وتستر أخاك ثانيًا؛ ولذلك أُمِرْنَا أن نستر على المؤمنين.

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