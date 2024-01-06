قصر تتويج الإسكندر الأكبر يفتح أبوابه للجميع.. تفاصيل

بعد عملية ترميم استمرت 16 عاما، أعيد افتتاح موقع أحد أهم المعالم الأثرية في العصور الكلاسيكية القديمة - القصر الذي توج فيه الإسكندر الأكبر ملكًا.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم بناء قصر إيجاي، بالقرب من مدينة سالونيك الساحلية شمال اليونان، منذ أكثر من 2300 عام، وقد دمرها الرومان فيما بعد واكتشفت خلال الحفريات التي بدأت في القرن التاسع عشر.

وتكلف تجديده أكثر من 20 مليون يورو أي ما يعادل 22 مليون دولار، بمساعدة من الاتحاد الأوروبي.

ووصف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي حضر حفل إعادة افتتاح الموقع يوم الجمعة، الموقع بأنه "نصب تذكاري ذو أهمية عالمية"، وقال "إن أهمية مثل هذه الآثار تصبح تراث العالم كله".

وأضاف: “علينا أن نسلط الضوء عليها ونعززها ونوسع الآفاق التي يكشف عنها كل وجه جديد”، ومن بين الأقسام التي تم ترميمها بعض أروقة القصر الضخمة، وسيتم إعادة فتح الموقع أمام الجمهور يوم الأحد

قصر الإسكندر الأكبر

دمر الرومان القصر عام 148 قبل الميلاد، وبدأت أعمال التنقيب عنه في القرن التاسع عشر

تم بناء القصر من قبل فيليب الثاني، والد الإسكندر الأكبر، الذي حكم مملكة مقدونيا القوية.

كان القصر أكبر مبنى في اليونان الكلاسيكية - حيث يغطي مساحة 15000 متر مربع، ويضم قاعات احتفالات كبيرة ودور عبادة وأفنية.

أما الإسكندر، الذي توج ملكًا على المقدونيين هناك عام 336 قبل الميلاد بعد اغتيال والده، واصل لاحقًا إنشاء إمبراطورية تمتد إلى آسيا والشرق الأوسط، ويعد القصر والمقابر القريبة لفيليب وملوك مقدونيا الآخرين من مواقع التراث العالمي لليونسكو.