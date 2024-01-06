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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استياء كبير داخل الجيش الصهيوني.. فشل في تحقيق أهداف الحرب ضد غزة

نتنياهو
نتنياهو

ذكرت  القناة 12 العبرية أن هناك حجم استياء كبير داخل الجيش الصهيوني من حكومة الحرب لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وزير دفاعه والآخرين.


وذكرت مصادر رفيعة بالجيش الإسرائيلي انهم يحاربون في غزة ولبنان والضفة "والطاقم الوزاري الأمني يحاربنا" 


ياتي ذلك فيما قالت صحيفة هآرتس نقلا  عن أعضاء في المجلس الوزاري المصغر ان الجيش الصهيوني لم يحقق حتى الآن أي هدف من أهداف الحرب في قطاع غزة، وذلك في اعتراف واضح.
ذكرت هآرتس عن أعضاء في المجلس الوزاري المصغر ان قدرات حماس قائمة وتؤدي وظائفها ونزع سلاحها يحتاج عدة أشهر.

وعن لبنان، فنقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم :" نحن على وشك استنفاد محاولات التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود مع لبنان".

وارتقى أكثر من ٢٢ ألف شهيد في غزة المحاصرة إسرائيليا جراء العدوان وحرب الإبادة المستمرة.

 

 

 

12 العبرية إسرائيلية

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